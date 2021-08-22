خبير مصرفي: أموال الأردنيين في البنوك اللبنانية تبخرت... فيديو

أكد الخبير المصرفي اللبناني، إيلي زوين، أن كثيرا من الودائع الأجنبية في البنوك اللبنانية ومنها ودائع أردنية لم تعد موجودة.

جاءت تصريحات زوين ردا على سؤال في برنامج المؤشر الاقتصادي الذي يبث عبر قناة "‎A onetv" الأردنية، بشأن أموال الأردنيين في المصارف اللبنانية.

وقال الخبير المصرفي إنه يعتقد أن الكثير من الأموال التي تم إيداعها في البنوك اللبنانية قبل عام 2019 لم تعد موجودة، واصفا مصيرها بأنها "تبخرت".

وتقدر أموال المودعين الأردنيين في المصارف اللبنانية بأكثر من مليار وستمائة مليون دولار، بحسب تقارير محلية.

ويعيش لبنان على وقع أزمة سياسية تتجلى في عدم قدرة السلطات على تشكيل حكومة، وهو ما فجر أزمات اقتصادية بدأت بانهيار "تاريخي" لسعر الليرة اللبنانية، انعكس على أزمات أخرى في أساسيات الحياة كالكهرباء والدواء وغيرها.