أندية أوروبا الكبرى تجمع 200 مليون دولار من بيع رموز افتراضية للجماهير

جنت بعض أفضل أندية كرة القدم في أوروبا نحو 204 ملايين دولار، عبر تطبيق يتيح للجماهير شراء رموز افتراضية (أدوات افتراضية تشبه العملات المشفرة) في مقابل المشاركة في بعض قرارات الأندية.

يتم شراء الرموز عبر تطبيق "socios.com"، الذي يضم ما يقرب من مليون مستخدم مسجل، وفقا لصحيفة "تليغراف". أثارت مجموعات الداعمين هذه مخاوف بشأن دفع المستخدمين إلى استثمارات محفوفة بالمخاطر دون معلومات كافية بشأنها.

قال ألكسندر دريفوس، مؤسس التطبيق للصحيفة: "أتفهم سبب تحدي الناس لنا، ولكن هذا هو بالضبط سبب إعجاب الأندية بنا، لأنهم يرون أن ذلك يمثل عائدات إضافية".

وتابع بالقول: "لا يؤثر الأمر على الإيرادات الأخرى لديهم، وهذا أمر مهم، إنه لا يمس إصدار التذاكر أو التسويق، إنها إيرادات إضافية لنوع جديد من المستهلكين، وهم هؤلاء المشجعون الرقميون في جميع أنحاء العالم".

يستهدف "سوسيوس" الذي يعني "الشركاء" باللغة الإسبانية، المعجبين الشباب الذين يظهرون تفانيهم بالكامل عبر الإنترنت، وعادة ما تكلف الرموز نحو 3 دولارات لكل منها، وكلما زاد رصيد المشجع، زادت المنافع التي يحصل عليها.

يمكن أن تتراوح هذه المنافع من أن يكون له رأي في قوائم الأغاني في الملعب أو الحصول على فرصة للعب على أرض الملعب، وغيرها.

استقطب النجم ليونيل ميسي هذا الشهر اهتمام باريس سان جيرمان جزئيا لهذه الفكرة، حيث زادت الرموز الافتراضية للنادي في الفترة التي سبقت الانتقال لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.

تحصل الأندية على إيرادات في شكل مدفوعات مباشرة من "سوسيوس دوت كوم"، وحتى الآن وقع أرسنال وليدز يونايتد وبرشلونة ويوفنتوس ومانشستر سيتي بالإضافة إلى النادي الفرنسي.

قال دريفوس إن الأندية اقتنعت برؤيته لتحقيق الدخل من تفاعل المعجبين. فيما قال اتحاد مشجعي كرة القدم في المملكة المتحدة إنه تلقى شكاوى من عدة مجموعات مشجعة حول الطريقة التي يتم بها تسويق المنصة.

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