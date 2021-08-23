أسعار النفط تقفز 5% بدعم من تراجع الدولار

قفزت أسعار النفط بأكثر من خمسة في المئة خلال التعاملات، اليوم الاثنين، متعافية من سلسلة خسائر استمرت سبع جلسات، بدعم من تراجع الدولار ومكاسب أسواق الأسهم العالمية.

وسجّلت عقود خام برنت القياسي العالمي صعودا بمقدار 3.27 دولار، أو 5 في المئة، إلى 68.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:10 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة، أدنى مستوى لها منذ 21 مايو/ أيار الماضي، عند 64.60 دولار، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأفادت معطيات التداول بتسجيل عقود "خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط" قفزة بمقدار 4.31 دولار، أو 5.3 في المئة، إلى 65.35 دولار للبرميل.

وسجّل الخامان القياسيان كلاهما، الأسبوع الماضي، أسوأ خسارة أسبوعية في أكثر من تسعة أشهر لهذه السنة، مع هبوط برنت نحو 8 في المئة والخام الأمريكي نحو تسعة في المئة.

وأظهرت بيانات التداول أن تراجع الدولار أعطى دفعة للنفط، اليوم الاثنين، بجعل الخام أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، أنها ستبيع ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي المخصص للطوارئ، وذلك للتقيد بتشريعات صدرت في الأعوام القليلة الماضية.

وأشارت إلى أن "العروض يجب أن تصل إليها بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري، وأنها ستمنح العقود في موعد لا يتجاوز 13 سبتمبر/ أيلول المقبل.