هل تتمكن طالبان من السيطرة على مخزون البنك المركزي البالغ 10 مليارات دولار؟

تمكنت "طالبان" من السيطرة على أفغانستان في وقت قياسي، ولكن ليس من المرجح أن تصل الحركة سريعا إلى معظم أصول البنك المركزي الأفغاني التي تبلغ حوالي 10 مليارات دولار.

يحتفظ البنك المركزي في أفغانستان بالعملة الأجنبية والذهب والكنوز الأخرى في خزائنه، وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، عن مسؤول أفغاني.

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كما توجد معظم الأصول خارج أفغانستان ومن ثم فإن ذلك قد يصعب سيطرة "طالبان" عليها وفقًا لمسؤولين أفغان منهم محافظ البنك أجمل أحمدي، الذي فر من كابول.

وقال أحمدي في تغريدة على "تويتر" إن هذه الأصول قد يتم تجميدها باعتبار أن طالبان لا تزال مدرجة في قوائم العقوبات الدولية.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن الأموال التي يمكن أن تصل إليها حركة طالبان تمثل 0.1% إلى 0.2% من إجمالي الاحتياطيات الدولية للبلاد.

ويُظهر أحدث بيان مالي تم نشره عبر الإنترنت أن البنك المركزي الأفغاني يمتلك أصولًا إجمالية تبلغ حوالي 10 مليارات دولار، منها 1.3 مليار دولار من احتياطيات الذهب و362 مليون دولار من الاحتياطيات النقدية بالعملات الأجنبية، بناءً على معدلات تحويل العملات في 21 يونيو/حزيران، تاريخ التقرير.

وغالبًا ما تودع البنوك المركزية، خاصة في الدول النامية، أصولها في الخارج مع مؤسسات مثل بنك الفدرالي في نيويورك (FRBNY) أو بنك إنجلترا.

وقالت طالبان يوم السبت الماضي إن الخزانة والمرافق العامة والمكاتب الحكومية ملك للأمة و"يجب أن تخضع لحراسة مشددة".