الإمارات... "الأوراق المالية" تحذر من التعامل مع شركة "إيه ثري تريدينغ"

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، أن شركة "إيه ثري تريدينغ" (A3 Trading)، غير حاصلة على التراخيص اللازمة، محذرةً من التعامل معها.

وقالت الهيئة في بيان، نشرته "صحيفة البيان" الإماراتية: "شركة "إيه ثري تريدينغ" (A3 Trading) غير حاصلة على أي ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع، وبالتالي نُحذّر المستثمرين من التعامل معها في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة دون الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة".

وأكدت الهيئة أن هذه التحذيرات تأتي انطلاقاً من دورها الرقابي، بما يكفل سلامة المعاملات وحماية المستثمرين.

ولفتت إلى أن تحذيرها جاء "بعدما تمت ملاحظة قيام بعض الجهات بإعلان مزاولة أنشطة أو تقديمها خدمات خاضعة لرقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة من قبلها".

وتقول "A3 Trading" عبر موقعها إنها "كيان عالمي تقع مكاتبها الإقليمية في جميع أنحاء العالم".

وتضيف: "نحن متخصصون في توفير تجربة استثنائية للتداول عبر الإنترنت من خلال توفير أدوات تداول يسهل استخدامها بجانب تقديم دعم رائع للعملاء".