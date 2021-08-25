الصين ترفع وتيرة سباق الطاقة النظيفة بطرح 100 شاحنة هيدروجين ثقيلة...فيديو

أطلقت الصين 100 شاحنة هيدروجين ثقيلة، نشرتها على الطريق الذي يربط مدينة باودينغ ومنطقة شيونغان الجديدة على مستوى الدولة في مقاطعة خبي.

تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة للوصول إلى حياة خالية من الكربون بحلول عام 2060، جنبًا إلى جنب مع خطة مدينة باودينغ لجلب 1000 شاحنة هيدروجين ثقيلة إلى الطرق خلال 2021.

تم تطوير وإنتاج نظام الطاقة والبطارية في 100 سيارة بشكل مستقل من قبل شركة "FTXT Energy" الفرعية المملوكة بالكامل لشركة "جريت وول"، بحسب ما ذكر موقع "argusmedia" الاقتصادي.

News story: North China's Baoding has deployed 100 hydrogen heavy trucks on the road connecting the city and the state-level new area of Xiong'an in Hebei province | #ArgusMetals #hydrogen



By Argus: https://t.co/SA6YfMIPm2#Energytransition hub: https://t.co/QVzty4wVg9 pic.twitter.com/lmZFyDqOUR — Argus Media (@ArgusMedia) August 25, 2021

​كما تهدف مدينة باودينغ أيضًا إلى بناء 6-10 محطات للوقود الهيدروجيني، بهدف الوصول لقدرة تزود بالوقود الهيدروجيني تبلغ 40 طنًا في اليوم، في السنوات المقبلة.

تم تصميم المحطة الأولى لتزود بالوقود بقدرة 1 طن/يوم. كما ستوفر منافذ المحطة خدمات البنزين والتزود بالوقود بالغاز وشحن الكهرباء.

بدأت شركة النفط "Sinopec" في تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر هذا العام، بهدف أن تصبح شركة الهيدروجين الأولى في الصين بحلول عام 2025.

من المتوقع أن يصل الطلب على الهيدروجين في الصين إلى 60 مليون طن بحلول عام 2050، وهو ما يمثل 10% من استهلاك الطاقة في البلاد، وفقًا لمجموعة الصناعة المدعومة من الحكومة "تحالف الصين الهيدروجيني".