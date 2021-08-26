شركة أمريكية تطلب وقف تمديد رسوم الاستيراد على الألواح الشمسية الصينية

قدمت شركة "NextEra Energy" العملاقة المتخصصة في الطاقة النظيفة، طلبا لوزارة التجارة الأمريكية لإجبار مجموعة "مصنعي الطاقة الشمسية" الأمريكية، تحديد أعضائها أو رفض طلباتهم بشأن تمديد قرار فرض الرسوم على الوحات المستوردة.

طلبت الشركة في رسالتها من الوزارة إما رفض طلبات المجموعة أو مطالبة أفرادها بإعادة تقديم هذه الطلبات مع تضمين أسماء الأعضاء الذين قدموها. ولم يرد محامو المجموعة، والمتحدثون الرسميون باسم وزارة التجارة على الفور على رسائل البريد الإلكتروني للتعليق، بحسب ما ذكرت صحيفة "bloombergquint" الأمريكية.

تأتي هذه الجهود وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بشأن الطاقة الشمسية، إذ تم احتجاز العديد من مكونات الطاقة الشمسية لشركات عديدة في الموانئ الأمريكية في أعقاب حظر إدارة بايدن المعدات التي تستخدم مواد خام في الأصل من شركة "Hoshine Silicon Industry"، وفقاً لمصحيفة.

يعتبر تصنيع الألواح الكهروضوئية عملية متعددة المراحل يتم إجراؤها غالباً في مصانع منفصلة، وتتم أحياناً في مقاطعات أو بلدان مختلفة. وفتحت العديد من الشركات الصينية، التي تهيمن على السوق، مصانع تجميع وحدات في دول أخرى خلال السنوات الأخيرة. وتجادل التماسات مجموعة "الطاقة الشمسية ضد التحايل الصيني" بأن ما تفعله الشركات الصينية من شأنه خلق طريق واضح للتحايل على التعريفات الأمريكية ضد منتجات الطاقة الشمسية صينية الصنع.