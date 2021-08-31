أسعار الذهب اليوم في عدد من الدول العربية

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس، تباينا ملحوظا في عدد من الدول العربية بين الارتفاع الطفيف أو الانخفاض، تعرف على سعر الذهب في مصر، السعودية، الإمارات، الأردن، الكويت.

ارتفاع ملحوظ شهده سعر الذهب عالميا، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انخفاض مؤشر الدولار، نتيجة الإعصار "إيدا" الذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجلت أوقية الذهب اليوم الثلاثاء، سعرا يبلغ 1820.20 دولار.

أسعار الذهب اليوم في الدول العربية

وفي العموم ارتفع سعر الذهب اليوم، وذلك بسبب صعود الدولار ومخاوف تأثير الإعصار إيدا على الاقتصاد الأمريكي، فيما سجل سعره تباينا في الدول العربية بين الانخفاض أو الارتفاع الطفيف.

أسعار الذهب في مصر اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل طفيف، وجاءت اليوم الأحد 31 أغسطس/آب، على النحو التالي:

- عيار 24 قيراط: 904 جنيهات

- عيار 21 قيراط: 792 جنيها

- عيار 18 قيراط: 678 جنيها

- الجنيه الذهب: 6336 جنيها

- أوقية الذهب عيار 24 قيراط: 28.15 ألف جنيه

- كيلو الذهب عيار 24 قيراط: 905.143 ألف جنيه

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وشهدت أسواق الذهب في المملكة العربية السعودية انخفاضا طفيفا، وجاءت أسعار الذهب في السعودية على النحو التالي:

- غرام الذهب عيار 24: 218.22 ريال

- غرام الذهب عيار 21: 190.95 ريال

- غرام الذهب عيار 18: 163.67 ريال

- غرام الذهب عيار 14: 127.30 ريال

- أوقية الذهب: 6.787 ألف ريال

- الريال الذهب: 1527.57 ريال

أسعار الذهب في الكويت اليوم

كما شهدت أسعار الذهب في الكويت ارتفاعا طفيفا بعد حالة الاستقرار والثبات التي حدثت الأيام الماضية.

وجاءت أسعار الذهب في الكويت على النحو التالي:

- غرام الذهب عيار 24: 18.34 دينار

- غرام الذهب عيار 22: 16.06 دينار

- غرام الذهب عيار 21: 16.04 دينار

- غرام الذهب عيار 18: 13.75 دينار

- أوقية الذهب: 544.84 دينار

- درهم ذهب: 122.64 دينار

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

وشهدت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الأحد، تراجعا طفيفا في أسعارها.

وجاءت أسعار الذهب في الإمارات على النحو التالي:

- غرام الذهب عيار 24 قيراط: 213.92 درهم

- غرام الذهب عيار 22 قيراط: 196.09 درهم

- غرام الذهب عيار 21 قيراط: 187.18 درهم

- غرام الذهب عيار 18 قيراط: 160.44 درهم

- غرام الذهب عيار 14 قيراط: 124.79 درهم

- دينار ذهب: 1497 درهما

- أوقية الذهب: 6653 درهما

- كيلو الذهب عيار 24 قيراط: 213 ألف و919 درهما

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن رجب حامد الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك في الكويت، قوله إن الذهب كان يميل إلى الانخفاض خلال الأشهر السابقة من العام الجاري 2021، ‏بسبب العديد من العوامل.

وحدد تلك العوامل بأن أبرزها ما صدر من تصريحات من البنك الفيدرالي باحتمالية دعم سعر الفائدة مع نهاية عام 2023، لتقوية الدولار.

وأوضح أن الأمر الثاني هو اكتساب الدولار الأمريكي المزيد من القوة، بسبب تزايد المخاوف من المتحورات الجديدة لفيروس كورونا المستجد، المعروفة باسم "متحور دلتا". ‏

أسعار الذهب في البحرين اليوم

وشهدت أسعار الذهب في البحرين ارتفاعا طفيفا، حيث جاءت أسعارها على النحو التالي:

- غرام الذهب عيار 24 قيراط: 22.04 دينار بحريني

- غرام الذهب عيار 21 قيراط: 19.28 دينار بحريني

- غرام الذهب عيار 18 قيراط: 16.47 دينار بحريني

- غرام الذهب عيار 14 قيراط: 12.81 دينار بحريني

- أوقية الذهب: 683.14 دينار بحريني

- الدينار الذهب: 153.77 دينار بحريني

- كيلو الذهب: 21 ألف و966 دينار بحريني

أسعار الذهب في الأردن اليوم

شهدت أسعار الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، تراجعا ملحوظا في أسعارها.

وجاءت أسعار الذهب في الأردن على النحو التالي:

- غرام الذهب عيار 24 قيراط: 41.34 دينار أردني

- غرام الذهب عيار 21 قيراط: 36.17 دينار أردني

- غرام الذهب عيار 18 قيراط: 31.00 دينار أردني

لماذا الذهب هو الملاذ الآمن

يقول مايكل لانغفورد المدير لدى إير غايد لاستشارات الشركات في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن الذهب يعتبر الملاذ الآمن في حالة الاضطرابات التي تجتاح الاقتصاد العالمي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح لانغفورد أن الاضطراب المستمر الناجم عن كوفيد 19، يعني أنه من المرجح للغاية أن تواصل البنوك المركزية عالميا تقديم التحفيز، مما سيغذي في نهاية المطاف التضخم ويرفع أسعار الذهب في الأمد الطويل.

ويتوقع المحلل الاقتصادي أنه على الأمد القصير سيتماسك سعر الذهب ما بين 1750 إلى 1800 دولار أمريكي.

لماذا أفضل استثمار هو الأستثمار في الذهب؟

يعتبر الاستثمار في الذهب أحد الطرق البديلة الأكثر شيوعا في الآونة الأخيرة، للاستثمار، ويحدد عدد من الخبراء المميزات الكبيرة، التي يمكن أن تجعل

1. السيولة ‏

الاستثمار في الذهب خيارا مثاليا، وجاء أبرزها على النحو التالي

يمكن تصفية الذهب وتحويله إلى نقد بسهولة نسبية، وذلك في أي مكان على سطح الأرض.

وعند تسييل قيمة الذهب، تكون هذه القيمة هي ‏نفسها التي كانت عليها عندما كان الذهب صلبًا.

نتيجة لذلك، يعتبر الاستثمار في الذهب أفضل طريقة للاستثمار لأنه يمكنك تحويل الذهب ‏إلى نقد في أي وقت تحتاج إليه.

وهذا يكون على عكس الاستثمارات الأخرى، ليس هناك ما يضمن أن العوائد التي ستحصل عليها بعد التصفية ‏ستكون هي نفسها.

كما أن الذهب معدن شديد السيولة، فإن رغبت في بيع ما تمتلكه من ذهب فسوف يتعرف على هذا الذهب أي تاجر سبائك تقريبًا ‏في العالم، وسيشتريه منك.

ويمكنك بيع الذهب لتاجر السبائك الذهبية في منطقتك، أو لأي شخص بشكل شخصي، أو لأي تاجر عبر ‏الإنترنت. كما انه من الممكن دائمًا بيعه نقدًا أو مقايضته بسلع أخرى.

كما أنه يمكنك أخذ الذهب معك حرفياً إلى أي مكان في العالم وبيعه ‏بالمبلغ الذي تريده على الفور. ‏

2. ‎الذهب سلعة لا يمكن اختراقها

إذا كان لديك أموال تقوم باستثمارها عبر الانترنت، فإن استثمارك في المعادن المادية ومنها الذهب المادي يمنحك ميزة تحقيق التنوع في ‏الاستثمار بعيدًا عن الإنترنت.

ويبعدك هذا بالتالي عن أي انهار قد يحدث في استثماراتك على الإنترنت، أو حتى يمنحك ميزة التنوع في ‏المحفظة الاستثمارية. وتعتبر المعادن المادية ومنها الذهب المادي أحد الأصول القليلة القابلة للاستثمار التي يمكن أن توفر لك بعض ‏الخصوصية أو حتى الاستثمار مع إخفاء هويتك.

وبالتالي من غير الممكن اختراق الذهب من خلال التكنولوجيا. ‏

3. الذهب من الأصول المثالية للتوريث

يمكن أن يكون الذهب المادي سلعة رائعة تتركها لورثتك لأنها تحافظ على قيمتها عبر الزمن وهي أصول ملموسة.

عندما تستثمر في ‏الذهب، يمكنك نقله بسهولة إلى أطفالك وأحفادك، كما هو معتاد في بلادنا العربية.

ومن المؤكد أنك تلاحظ ان معظم الأفراد يقدمون الحلي ‏الذهبية لأطفالهم خلال حفلات الزفاف وغيرها من الأحداث الهامة والخاصة في الحياة. كما ان شراء الذهب يمكن بديلاً ذكيًا إذا كنت ‏ترغب في توفير المال من الذهب بحيث يمكنك وضعه جانبًا للاحتياجات المستقبلية. ‏

4. طريقة سهلة لتوفير المال

‏ يمكن أن يساعدك الاستثمار في الذهب المادي على توفير المال للمستقبل مع السماح لك أيضًا بكسب عوائد كبيرة على المدى الطويل. ‏

الخيار الأفضل هو شراء العملات الذهبية من البنوك، والتي تأتي مع ضمان الجودة.

نظرًا لأنه يأتي مع شهادة ضمان، فسيتعين عليك دفع ‏سعر أعلى قليلاً من سعر السوق لهذه السلعة.

أما عند شراء الذهب من السوق، لن تكون هذه الميزة متاحة.‏