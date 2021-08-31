أسعار النفط تنخفض متأثرة بمخاوف إعصار إيدا

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، متأثرة بإعصار إيدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصلت العقود الآجلة لشهر أكتوبر، إلى 73.24 دولارا للبرميل، منخفضة 17 سنتا عن يوم الاثنين، حسب موقع السومرية نيوز العراقي.

وزادت المخاوف من انقطاع الكهرباء وزيادة الفيضانات في لويزيانا الأمريكية في خفض الطلب على النفط.

وتأثرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس أيضا وانخفضت إلى 69.09 دولارا للبرميل.

وتعاني الولايات المتحدة الأمريكية من نقص في إمدادت البنزين، بعد تدمير الإعصار إيدا لحقول نفط أمريكية، وانقطاع الكهرباء عن منصات الإنتاج.

وأكدت مصادر لوكالة رويترز أن هناك مصافيَ للنفط خرجت من العمل، علما أنها تعمل على معالجة 1.92 مليون برميل يوميا وتحوله إلى بنزين.

وأوقفت شركات الطاقة يوم السبت الماضي، إنتاجها اليومي من النفط البالغ 1.65 مليون برميل، فيما تصل نسبته إلى 91% من إنتاج النفط، في خليج المكسيك، مع تأثر كثير من المناطق بالإعصار إيدا.