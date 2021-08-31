التضخم في منطقة اليورو يبلغ أعلى مستوى منذ 2011 متجاوزا هدف البنك المركزي

كشفت وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات"، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، حيث وصل معدل التضخم إلى 3% خلال أغسطس/ آب، مرتفعًا من 2.2% الشهر الماضي، متجاوزا هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

موسكو- سبوتنيك. سجل قطاع الطاقة أعلى معدل تضخم سنوي في أغسطس في منطقة اليورو بنسبة 15.4%، يليه السلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة بنسبة 2.7%، والغذاء والكحول والتبغ بنسبة 2% والخدمات بنسبة 1.1%، وفقا لتقرير يوروستات.

معدل التضخم السنوي لهذا الشهر هو الأعلى منذ نوفمبر 2011 في الاتحاد الاقتصادي والنقدي وفقا للبيانات الإحصائية للبنك المركزي الأوروبي، عندما كانت أزمة الديون السيادية الأوروبية في ذروتها.

السبب الرئيسي وراء هذه الطفرة هو الانتعاش الاقتصادي العالمي التدريجي الذي تغذيه زيادة الطلب على الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

في الوقت نفسه، تؤدي الاضطرابات والاختناقات المستمرة في سلسلة التوريد إلى دفع التضخم للأعلى على المستوى العالمي في البيئة الاقتصادية التي أعقبت الوباء.

يأتي هذا التطور بعد أن أعلنت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، عن معدل تضخم سنوي قياسي مرتفع لشهر أغسطس يوم الاثنين، حيث بلغ 3.9% وهو أكبر رقم منذ ديسمبر/ كانون الأول لعام 1993 وفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني.