الجزائر تتوقع إيرادات تتخطى 30 مليار دولار من عائدات النفط في 2021

أكد مدير الشركة الجزائرية للنفط "سوناطراك"، توفيق حكار، أن العائدات النفطية للعام الجاري 2021 من المتوقع أن تصل إلى 33 مليار دولار أمريكي، موضحا أنه منذ بداية العام الجاري وحتى 21 من الشهر الحالي بلغت الإيرادات نحو 20 مليار دولار.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، أشار حكار إلى أن عائدات الشركة الجزائرية الوطنية للنفط "سوناطراك"، ستتراوح بين 30 و33 مليار دولار خلال العام الحالي، مضيفا أن ذلك سيكون حسب تطور السوق العالمية.

وأكد حكار على هامش زيارة عمل لأحد المصانع شرق ولاية وهران، أن إيرادات الشركة تشهد "تحسنا ملحوظا" خلال هذه السنة بالمقارنة مع العام الماضي 2020 حيث تأثرت أنشطته بالأزمة الصحية المتعلقة بكوفيد-19.

وأشار المسؤول إلى أن الشركة حققت خلال أقل من 9 أشهر من السنة الجارية إيرادات تعادل عائدات سنة 2020.

وقال حكار "لقد حققنا بين بداية السنة وحتى 21 أغسطس الحالي، نحو 20 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل عائدات عام 2020 بأكمله".

وتعتبر شركة "سوناطراك" أكبر شركات النفط والغاز ليس فقط في الجزائر ولكن على مستوى قارة أفريقيا.