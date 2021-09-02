ارتفاع قياسي في احتياطات روسيا الدولية إلى 615.6 مليار دولار

أعلن المصرف المركزي الروسي، اليوم الخميس، ارتفاع احتياطات روسيا الدولية، خلال الفترة من 20 إلى 27 آب/أغسطس الماضي، بنسبة 3.4 بالمئة، إلى 615.6 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المصرف المركزي، أنه "في 27 أغسطس 2021، بلغت الاحتياطات الدولية 615.6 مليار دولار، حيث ارتفعت خلال أسبوع بمقدار 20 مليار دولار أو بنسبة 3.4 بالمئة".

وأوضح البيان أن "أحد المكونات الرئيسية لزيادة الاحتياطيات كان استلام روسيا لحقوق السحب الخاصة بمبلغ 17.5 مليار دولار، في إطار قرار صندوق النقد الدولي بشأن التوزيع الجديد لحقوق السحب الخاصة بين الدول الأعضاء".

وكان الرقم القياسي السابق الذي سجله المصرف المركزي يوم 28 أيار/مايو الماضي، هو 605.9 مليار دولار.

وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي والحكومة الروسية، وتتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).

وفي عام 2020 ارتفع الاحتياطي الدولي لروسيا بنسبة 7.5 بالمئة وبلغ حتى 1 كانون الثاني/يناير من العام الجاري - 595.8 مليار دولار.

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