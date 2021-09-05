الإمارات بصدد إطلاق 50 مشروعا جديدا لتعزيز الاقتصاد

قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم إطلاق 50 مشروعا جديدا لتعزيز القدرة على المنافسة الاقتصادية.

واستحدثت الدولة الخليجية العديد من الإجراءات الاقتصادية في العام الماضي لجذب الاستثمار ومساعدة الاقتصاد على التعافي من تداعيات جائحة "كوفيد-19"، وفقا لـ"رويترز".

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلطان الجابر، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الإمارات ومصرف الإمارات للتنمية سوف يستثمران ضمن المشروعات خمسة مليارات درهم (نحو 1.36 مليار دولار) في التكنولوجيا الرقمية.

يذكر أن السعودية والإمارات تصدرت قائمة أكبر الاقتصادات العربية وفق تصنيف "فوربس" الأمريكية، ويستند هذا التصنيف السنوي إلى عدة عوامل من بينها حجم الناتج المحلي ومعدل النمو ودخل الفرد. فما هي الإجراءات التي اتخذتها كل من الرياض وأبو ظبي لتتجاوزا أزمة كورونا.