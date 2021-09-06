النفط ينخفض دولارا واحدا بعد هبوط كبير لسعر الخام السعودي

انخفضت أسعار النفط نحو واحد في المئة، اليوم الاثنين، لتستمر الخسائر بعدما قلصت السعودية، أكبر دولة مصدرة للخام في العالم، أسعار الخام للعملاء في آسيا في مطلع الأسبوع، ما يعكس وفرة الإمدادات في الأسواق العالمية والمخاوف حيال توقعات الطلب.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا ما يعادل 1.4 في المئة إلى 71.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0613 بتوقيت غرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول 68.34 دولار للبرميل منخفضا 95 سنتا ما يعادل 1.4 في المئة.

وأبلغت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو العملاء في بيان أمس الأحد أنها ستخفض سعر البيع الرسمي في أكتوبر لجميع الخامات التي تُباع في آسيا، وهي أكبر منطقة تصدر إليها، بواقع دولار واحد للبرميل على الأقل. وتجاوز الخفض التوقعات بحسب استطلاع اجرته "رويترز" بين شركات التكرير في آسيا.

وإمدادات النفط العالمية آخذة في الزيادة، إذ أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، يرفعون الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا كل شهر من أغسطس/ آب إلى ديسمبر/ كانون الأول.

ويأتي تراجع أسعار العقود الآجلة للجام بعد هبوط يوم الجمعة، إثر بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت دون المتوقع وتشير لتفاوت التعافي الاقتصادي، ما قد يعني تباطؤ الطلب على الوقود مع تصاعد الإصابات بـ"كوفيد-19".

وحدت من الخسائر مخاوف بشأن استمرار ضعف الإمدادات الأمريكية في أعقاب الإعصار أيدا.