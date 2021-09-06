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    الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021

    ما هو سبب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر؟

    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    اقتصاد
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    أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية 63 مليون دولار ليبلغ الإجمالي 40.672 مليار دولار مع انتهاء أغسطس/ آب.

    وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، فإن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو/ تموز، مقارنة بـ 40.584 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران بفارق قدره 25 مليون دولار.

    علم المملكة العربية السعودية
    © AFP 2021 / OZAN KOSE
    محافظ "المركزي السعودي" يكشف أسباب تراجع احتياطي النقد الأجنبي في بلاده

    ويضم لاحتياطي الأجنبي لمصر مجموعة العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي و "اليورو"، والجنيه الإسترلينى، والين الياباني، واليوان الصينى.

    وتوزع نسبة حيازات مصر من هذه العملات على أساس سعر الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها بالأسواق الدولية. وتتغير النسبة حسب خطة يضعها مسؤولون في البنك المركزي.

    ويرجع ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نجاح البنك المركزي المصري في تعزيزه بشكل قوي قبل ظهور جائحة كورونا، الأمر الذي ساهم في وصوله إلى مستويات غير مسبوقة.

    وتتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية.

    انظر أيضا:

    "المركزي المصري" يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
    تونس تؤكد وقوفها بجانب مصر في أزمة سد النهضة.. إيران خفضت عدد أجهزة الطرد المركزي
    المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 45 % في مايو
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