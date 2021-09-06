السلفادور تشتري أول 200 بتكوين قبيل إضفاء الصبغة القانونية على العملة المشفرة

قال الرئيس نجيب أبو كيلة، اليوم الاثنين، إن السلفادور اشترت أول 200 بتكوين قبل يوم من اعتماد البلاد رسميا العملة المشفرة كأداة قانونية للدفع.

ومن المنتظر أن تضفي السلفادور الصبغة القانونية على بتكوين في السابع من سبتمبر/أيلول.

وهي خطوة قال أبو كيلة إنها ستوفر للسلفادوريين الذين يعيشون في الخارج ملايين من الدولارات يدفعونها في عمولات على الأموال التي يرسلونها إلى البلاد.

لكن استطلاعات للرأي تظهر أن السلفادوريين يتشككون في استخدام بتكوين ويخشون تقلبات العملة المشفرة، التي يقول منتقدون إنها "قد تزيد المخاطر التنظيمية والمالية على المؤسسات المالية".

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