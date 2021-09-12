تراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة قياسية

سجل عجز الميزان التجاري لمصر في شهر حزيران/ يونيو الماضي تراجعا ملحوظا ليبلغ 2.94 مليار دولار، مقابل 4.07 مليار دولار في شهر حزيران/يونيو 2020، بنسبة انخفاض بلغت 27.8 بالمئة.

ونشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتجارة الخارجية الصادرة تقريرا، صباح اليوم الأحد، قال فيه إن قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر في حزيران/يونيو الماضي بلغت 2.94 مليار دولار، مقابل 4.07 مليار دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة انخفاض بلغت 27.8 بالمئة، وذلك نتيجة زيادة قيمة حزمة من الصادرات، وتراجع قيمة بعض الواردات.

وارتفعت قيمة صادرات بعض السلع بنسبة 49.2 بالمئة، حيث بلغت 3.61 مليار دولار في حزيران/يونيو الماضي، مقابل 2.42 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وأرجعت النشرة سبب هذا الارتفاع إلى ارتفاع قيمة بعض الصادرات وأبرزها اللدائن التي ارتفعت بنسبة 78 بالمئة، والملابس الجاهزة التي ارتفعت بنسبة 53.1 بالمئة، والفواكه الطازجة التي ارتفعت بنسبة 13.8 بالمئة.

وأشارت النشرة إلى انخفاض قيمة صادرات أخرى، أبرزها الصابون ومستحضرات التنظيف، والتي تراجعت بنسبة 7 بالمئة، ومنتجات الألبان بنسبة 23.7 بالمئة، وخضر المجمدة والمبردة بنسبة 8.6 بالمئة، ومستحضرات العطور والتجميل بنسبة 29.7 بالمئة.

وعلى صعيد الواردات فقد ارتفعت قيمة الواردات في حزيران/ يونيو الماضي بنسبة 0.9 بالمئة، حيث بلغت 6.55 مليار دولار، مقابل 6.49 مليار دولار عن نفس الشهر من العام الماضي.

وأشارت النشرة إلى ارتفاع قيمة بعض الواردات، وأبرزها النحاس ومصنوعاته حيث ارتفعت بنسبة 44.4 بالمئة، وسيارات الركوب بنسبة 35 بالمئة، والمواد الأولية من حديد وصلب بنسبة 22.4 بالمئة، والأدوية ومستحضرات الصيدلة بنسبة 12.4 بالمئة.

كما انخفضت قيمة واردات أخرى أبرزها المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية والتي انخفضت بنسبة 6.3 بالمئة، وفول الصويا بنسبة 43.1 بالمئة، واللحوم بنسبة 32.3 بالمئة، وخامات الحديد بنسبة 5.3 بالمئة.