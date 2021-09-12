وزير سوداني: رفع العقوبات وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب يسهل الاسثتمار

أعلن وزير الاستثمار السوداني، الهادي محمد إبراهيم، أن رفع العقوبات عن السودان وإزالة اسمه من قائمة الإرهاب يزيد من الاستثمار في البلاد.

وقال الوزير، إن المجالات المتاح فيها الاسثتمار للمستثمرين السعوديين هي التعدين والسكك الحديدية، والنقل والاتصالات والثروة السمكية، والكهرباء والطاقة والاتصالات، حسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.

وخلال لقاء سعودي سوداني، أكد الهادي محمد إبراهيم عمل وزارته على إعادة دولته إلى وضعها الطبيعي بين دول العالم.

وأشار الوزير إلى أن إجراءات كثيرة تم اتخاذها لكي تسهل على المستثمرين إجراءات العمل.

وأكد وزير الاستثمار السوداني، الوصول إلى تفاهمات تزيل كل الصعوبات أمام المستثمر الأجنبي.

واعتبر الهادي أن ظروف السودان أصبحت أفضل في الاستثمار، خصوصا بعد رفع العقوبات عن الخرطوم وإزالة الاسم من قائمة الإرهاب.

ويزور وفد سعودي السودان برئاسة وزير البيئة والزراعة عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.

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