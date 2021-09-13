ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات قياسية

سجل سعر الغاز في أوروبا رقما قياسيا جديدا، اليوم الاثنين، متجاوزا مستوى 730 دولارا لكل ألف متر مكعب، بحسب بيانات التداول اليومية.

وبحسب بيانات التداول، اعتبارا من الساعة 9:30 بتوقيت موسكو، وصل سعر العقود الآجلة للغاز ، لشهر أكتوبر / أيلول على مؤشر "TTF" الهولندي إلى الحد الأقصى خلال جلسة، مسجلا 730.1 دولار لكل 1000 متر مكعب.

وافتتح التداول بسعر 713.1 دولارا، ثم ارتفع إلى 728.2 ليبلغ خلال الجلسة 730.1 دولار لكل 1000 متر مكعب.

هذا وكان مدير مجموعة الموارد الطبيعية والسلع في وكالة " فيتش"، دميتري مارينتشينكو، قد أوضح الشهر الماضي، بأن أسعار الغاز ارتفعت في السوق الأوروبية بمرة ونصف مقارنة بالنفط؛ بسبب تراجع احتياطي الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض، وتحوي مرافق التخزين الأوروبية الآن، ما بين 10 إلى 15 مليار مترا مكعبا من الغاز؛ وهو أقل مما ينبغي لقضاء موسم شتاء مريح.