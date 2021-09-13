لأول مرة في التاريخ... سعر الغاز في أوروبا يصل 750 دولارا لكل ألف متر مكعب

سجل سعر الغاز في السوق الأوروبية رقماً قياسياً جديدا متجاوزا 750 دولارا لكل ألف متر مكعب، بحسب بيانات التداول.

موسكو - سبوتنيك. وبلغت تكلفة العقود الآجلة للغاز لشهر أكتوبر بحسب مؤشر "تي اف اف" الهولندي في بداية جلسة تداول الاثنين 713.1 دولار لكل ألف متر مكعب ، وبحلول الساعة 10.30 بتوقيت موسكو وصلت إلى مستوى 730 دولارًا ، لترفع فيما بعد الى 741.2 دولار لكل ألف متر مكعب ومن ثم الى 751.2 دولار.

وكان سعر الغاز في أوروبا قد سجل رقما قياسيا في جلسة التداول يوم الجمعة الماضي، عندما وصل إلى 710 دولارات لكل ألف متر مكعب.

ويشير خبراء إلى أنه من بين عوامل ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، المستوى المنخفض من احتياطيات خزانات شمال شرق أوروبا، إذ تحوي مرافق التخزين الأوروبية الآن، ما بين 10 إلى 15 مليار مترا مكعبا من الغاز، وهو أقل مما ينبغي لقضاء موسم شتاء مريح.