وكالة الطاقة: خفض توقعات نمو إنتاج النفط في الدول خارج تحالف "أوبك+"

موسكو – سبوتنيك. وتوقعت الوكالة نموا عند مستوى 450 ألف برميل يوميا، وذلك حسبما جاء في تقرير الوكالة لشهر أيلول/سبتمبر.

وجاء في التقرير: "من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط من قبل أوبك+ في عام 2021 بمتوسط ​​مليون برميل يوميًا، وفي دول خارج أوبك+ بمقدار 450 ألف برميل يوميًا مقابل انخفاض قدره 5.5 مليون برميل يوميًا و 1.3 مليون برميل يوميًا على التوالي في عام 2020".

وتراقب الحكومات والشركات والمتعاملون عن كثب وتيرة تعافي الطلب على النفط بعدما شهد انهيارا العام الماضي. وقد تؤدي عودة أسرع إلى تعزيز الأسعار وتحدي وجهة النظر القائلة بأن تداعيات الجائحة قد تقوض الاستهلاك لفترة أطول أو للأبد.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الاثنين، في ظل انتعاش بطيء في إنتاج الخام بخليج المكسيك بعد إعصار "إيدا"، فضلا عن توقعات بانخفاض احتياطيات الذهب الأسود.

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