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    صراف آلي

    دولة عربية على أعتاب أن تصبح أول مجتمع غير نقدي في العالم

    © REUTERS / LUCY NICHOLSON
    اقتصاد
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    سمح إطلاق نظام المدفوعات الوطني للصومال بجعل مدفوعاتها الرقمية مركزية، الأمر الذي جعل البلاد على أعتاب ثورة رقمية حقيقية.

    رغم أن تركيب أول جهاز صراف آلي في العاصمة الصومالية كان فقط عام 2014، إلا أن الاقتصاد الرقمي في هذا البلد منذ ذلك الحين كان مذهلاً، حيث أنه بعد سبع سنوات فقط، أصبح الصومال على وشك أن يتحول إلى أول مجتمع غير نقدي في العالم، وفق موقع "أفريكان بيزنس".

    وقدم البنك المركزي الصومالي نظامًا مركزيًا للدفع في أغسطس/آب الماضي يربط بين 13 مقرضًا في البلاد، ويضفي الطابع الرسمي على المدفوعات الرقمية، مما يجعل المدفوعات أسهل على الناس في جميع أنحاء البلاد.

    نظرًا لأن أكثر من ثلثي جميع المدفوعات في الصومال تتم عبر منصات الأموال عبر الهاتف المحمول، فإن السوق غير المستغلة للبنية التحتية الجديدة والتطبيقات وأنظمة الدفع والتكنولوجيا المالية ضخمة.

    وقال محافظ البنك المركزي عبد الرحمن محمد عبد الله: "الصوماليون مشهورون عالميًا بذكائهم التجاري. أضف  إلى هذا مع الشباب الصومالي والاعتماد المتقدم للتكنولوجيا في البلاد، فإن المعادلة تساوي مركز الابتكار، وهو بالضبط ما أصبحت عليه مقديشو".

    عاصمة الصومال مقديشيو
    © REUTERS / FEISAL OMAR
    رئيس وزراء الصومال يوجه بعدم السحب من أموال البنك المركزي دون موافقته
    على مدى العقد الماضي، عملت الصومال مع المؤسسات المالية الدولية والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية.

    أقرت الدولة الأطر القانونية اللازمة لخلق بيئة مواتية للشركات، وتسهيل الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل أفضل في البلاد، كما سيؤدي القطاع المالي المزدهر إلى خلق فرص للصوماليين في الداخل والخارج.

    الصومال بالفعل رائدة على مستوى العالم في استخدام الأموال عبر الهاتف المحمول ، حيث يستخدم أكثر من 70 ٪ من السكان البالغ عددهم 13 مليون نسمة خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول. سيكون نظام المدفوعات الوطني نعمة غير مسبوقة للاقتصاد، الذي كافح في الماضي مع التزوير على نطاق واسع.

    يمكن الآن للمغتربين الصوماليين الذين يرسلون تحويلاتهم إلى بلادهم أن يطمئنوا إلى أنهم عند عودتهم سيكون لديهم نفس القوة المالية، التي يتمتعون بها في أي مكان آخر.

    ويظهر هذا أيضًا إمكانات الصومال للاستثمار الأجنبي، إذ قطعت البلاد بعد ثلاثين عامًا من الحرب الأهلية المدمرة شوطًا طويلاً في إعادة بناء اقتصادها، الذي مزقته الحرب. يواصل المتمردون من حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة ممارسة نفوذهم على مساحات شاسعة من الأراضي، مما يثني المستثمرين الأجانب.

    في عصر كوفيد، لم يعد النقد هو الملك، حيث أصبح المواطنون في جميع أنحاء العالم يحتضنون بسرعة البطاقات والإنترنت وتطبيقات المعاملات المالية. تُصنف النرويج حاليًا على أنها أكثر المجتمعات غير النقدية في العالم ، حيث يتم إجراء 4٪ فقط من المعاملات خارج الإنترنت ، وفقًا لبنك Norges.

    انظر أيضا:

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    رئيس وزراء الصومال يوجه بعدم السحب من أموال البنك المركزي دون موافقته
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