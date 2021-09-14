استخدام الذكاء الاصطناعي لأول مرة في روسيا للتحكم بمنشآت النفط والغاز

استخدمت روسيا، لأول مرة، مجمعا مكونا من طائرات دون طيار بالإضافة للذكاء الاصطناعي لمراقبة البنية التحتية لمنشآت النفط والغاز، ودون تدخل بشري.

وأعلنت شركة Zala Aero، وهي إحدى فروع شركة "كلاشينكوف" الروسية، عن مراقبة عدد من المرافق لشركة "لوك أويل كومي" باستخدام طائرات من دون طيار من طراز Zala 421 16E، بعد أن فازت بمناقصة لثلاث سنوات للشركة.

ونشرت شركة Zala Aero، بيانا جاء فيه: "بدءا من هذا العام، تم استخدام حزمة برامج جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي داخل النظام. تسمح للطائرات بدون طيار باكتشاف التغييرات على الأرض في الوضع التلقائي، دون تدخل بشري، وتتبع ديناميكيات التغييرات المحددة".

ووفقا للمطورين، يستبعد الذكاء الاصطناعي العوامل التي يمكن أن تؤثر على مقارنة التغييرات، كالظلال على الكائنات اعتمادا على فترة اليوم، والإضاءة، وموسمية العمل، وما إلى ذلك.

أشارت مجموعة الشركة إلى أن شركة Zala قد عملت بالفعل في كومي، ولكن مقارنة بعام 2020، سيزداد حجم مراقبة الطيران بشكل كبير بسبب إطلاق منشآت جديدة.

وتتمثل المهام الرئيسية للمجمع مع المركبات الجوية غير المأهولة في مراقبة حالة خطوط الأنابيب، وزيادة السلامة الصناعية والبيئية وتحسين تكاليف المراقبة.

وبحسب Zala Aero "في المجموع، سيتم نشر ما لا يقل عن سبعة أسراب طيران من الطائرات بدون طيار في منشآت لوك أويل كومي".