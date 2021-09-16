تسجيل
20:06 GMT16 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    المدير العام لشركة آبل تيم كوك شف الستار عن أيفون 13 برو ماكس الجديد في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021

    تقرير يكشف التقنية الثورية التي تسعى "أبل" إليها في صمت

    © REUTERS / Apple Inc
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1050155441_0:304:2736:1843_1200x675_80_0_0_1dbda950df85bc2a899165c7a61a4148.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202109161050171678-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A2%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%85%D8%AA/

    في الحدث السنوي لشركة "أبل" هذا الأسبوع، كشفت الشركة عن نسخ جديدة من "أيفون" و"أيباد" و"أبل ووتش"، وكلها كانت عبارة عن تحسينات للطرازات السابقة من هواتف وساعات وحواسيب لوحية.

    ومع ذلك، كان هناك ما لم تطلقه الشركة بعد وكان نوعا جديدا من المنتجات ويعتبر "الشيء الكبير التالي"، والذي يأمل العملاء أن يكون رائعا للغاية ويأمل المستثمرون أن يقود عقدا آخر أو أكثر من النمو مثل فعل طرح "أيفون" لأول مرة، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي".

    منتجات أبل الجديدة
    shutterstock
    إليك تفاصيل كل ما أعلنته "آبل" أخيرا عن "آيفون 13" و"أيباد" و"ووتش سيريس 7"

    في السنوات السابقة، أكدت "أبل" ومديرها التنفيذي تيم كوك، تمسكهما بتقنية "الواقع المعزز" (تعرف اختصارا بـ"إيه آر")، وهو مصطلح يشير إلى مجموعة من التقنيات التي تستخدم الكاميرات المتقدمة والرقائق الحديثة لتكون قادرة على إدراك الأشياء وأماكن وجودها وعرضها للمستخدم مع رسومات كمبيوتر والمعلومات تجسد العالم الحقيقي.

    في النهاية، يقول مؤيدو هذه التقنية مثل مارك زوكربيرج مؤسس "فيسبوك" إن تقنيات الواقع المعزز سيتم تجميعها في سماعة رأس أو نظارات، مما قد يمثل تغييرا جذريا في صناعة التكنولوجيا مثلما فعلت الشاشات التي تعمل باللمس.

    لكن في حدث الثلاثاء، لم تظهر تقنية الواقع المعزز، باستثناء ذكر موجز لتطبيق "إيه آر" واحد يعمل على أجهزة "أيباد".

    كرر كوك في حواره مع المدونة جاستين إيزاريك عبر صحفتها بمنصة "يوتيوب"، بعض الأشياء التي قالها عن الواقع المعزز في الماضي، لكنه استمر في إبداء التفاؤل بشأن التكنولوجيا، واصفا نفسه بـ "المعجب الأول للواقع المعزز".

    وتابع: "أعتقد أن الواقع المعزز هو واحد من هذه التقنيات العميقة القليلة جدا التي سننظر إليها في يوم من الأيام ونذهب إليها.. كيف عشنا حياتنا بدونها".

    قال كوك إن الاستخدامات الرئيسية لتقنية الواقع المعزز تشمل التعليم والتعاون والتسوق للأثاث مع التأكد من ملاءمته لمنزل المستخدم، مضيفا: "هذا في بدايات فقط وسوف نحصل الأفضل".

    لم تؤكد "أبل" أبدا أنها تطور سماعات رأس "إيه آر"، على الرغم من شراء العديد من الشركات الناشئة التي تعمل على اللبنات الأساسية لهذه التقنية، مثل الشاشات الشفافة المدمجة في العدسات وتوظيف مئات الموظفين للعمل في مجموعة تطوير التكنولوجيا الخاصة بها.

    شعار شركة أبل الأمريكية
    © REUTERS / BRENDAN MCDERMID
    "آبل" تسعى لتطوير سيارتها الذكية بصورة منفردة

    عدم وجود إعلانات عن تقنية "إيه آر" في مؤتمر "أبل" ليس تلميحا إلى أن الشركة تخلت عن هذه التكنولوجيا، حيث تركز مؤتمرات الإطلاق عادة على الأجهزة والمنتجات التي يمكن للعملاء شراؤها حاليا - دون تقديم أدلة حول الإصدارات في السنوات القادمة.

    لم يشتمل أي جهاز من أجهزة "أبل" الجديدة على دعم الواقع المعزز، على عكس السنوات القليلة الماضية، عندما أضافت لبعض الطرازات مستشعرات "ليدار" التي يمكنها قياس مدى بُعد الأشياء.

    حتى الآن، في الأماكن العامة، تعاملت "أبل" بشكل عام مع الواقع المعزز كميزة برمجية، وطورت أدوات مثل "إيه آر كيت" و"ريالتي كيت" لمساعدة مطوري التطبيقات في إنشاء تطبيقات "إيه آر" التي تتوائم مع أجهزة "أيفون" الخاصة بهم دون موجهة إجراءات تصعب مهمتهم.

    أحد التحديات المتعلقة بهذه التقنيات هو التسمية، حيث يفضل بعض الأشخاص في الصناعة مصطلح "الواقع المختلط"، وهو مصطلح أقل تقنية، فيما بدأ الرؤساء التنفيذيون لشركات كبرى وأكثر حماسة بشأن هذه التكنولوجيا، في الحديث عن مصطلح "ميتافيرس" أو عالم رقمي مضاف إلى العالم الحقيقي.

    بالنسبة لكوك وشركة "أبل"، فإنهما يتمسكان بـ "الواقع المعزز". قال المدير التنفيذي في مقابلة مع صحيفة "تايم" هذا الأسبوع: "هناك كلمات مختلفة بوضوح. سأبقى بعيدا عن العبارات الطنانة وفي الوقت الحالي أطلق عليها اسم الواقع المعزز".

    انظر أيضا:

    "آبل" تعلن أن تقنية الاتصالات الثورية في هواتف "آيفون" الجديدة لن تكون متاحة للجميع
    توقعات تقول إن "آبل" حددت موعد إصدار "آيفون 13"
    "آبل" تكشف عن تأثيرات خطيرة على كاميرات "آيفون" عند استخدام إحدى وسائل النقل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    طاقم Inspiration4 المكون من كريس سيمبروسكي وسيان بروكتور وجاريد إيزاكمان وهايلي أرسينو، الولايات المتحدة 15 سبتمبر 2021
    سياح "إلون ماسك" إلى الفضاء... رحلة باهظة الثمن بهدف نبيل
    بيروقراطية فرط صوتية
    بيروقراطية فرط صوتية
    عدنان أبو وليد الصحراوي
    من هو عدنان أبو وليد الصحراوي؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك