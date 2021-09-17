البنك المركزي الروسي: معدل التضخم السنوي حوالي 7 % في سبتمبر

صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، اليوم الجمعة، بأن معدل التضخم السنوي في روسيا سيكون في شهر أيلول/ سبتمبر الجاري حوالي 7 في المئة، مشيرة بأن بنك روسيا [المركزي] يأمل بأن يكون بلغ ذروته".

موسكو - سبوتنيك. وقالت نابيولينا في مقابلة مع صحيفة "ار بي كا" الروسية :" لا أريد وضع تخمينات، لكن أتوقع أن يبلغ التضخم في روسيا في سبتمبر حوالي 7 في المئة .. نأمل بأن يكون بلغ ذروته".

وأعلن المركزي الروسي بتاريخ 10 أيلول / سبتمبر بعد اجتماع مجلس الإدارة عن رفع سعر الفائدة الرئيسي، للمرة الخامسة على التوالي، بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 6.75% سنويًا.

وجاء في بيان المركزي الروسي: "قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي في 10 أيلول/سبتمبر 2021 رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة إلى 6.75٪ سنويًا".

وأضاف أن التضخم السنوي في روسيا الاتحادية سجل 6.74 بالمئة يوم 6 سبتمبر. وبالتالي، فإن السعر الآن عند أعلى مستوى له منذ أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وتوقع معظم المحللين الذين استطلعت وكالة "سبوتنيك"، آراؤهم، مثل هذه الخطوة من الجهة التنظيمية في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثالث.

في الربيع، انتقل البنك المركزي إلى تطبيع السياسة النقدية -والائتمانية، وبدأ في رفع سعر الفائدة الرئيسية، كانت الحجج الرئيسية هي التعافي الاقتصادي الأسرع وتوقعات التضخم المتسارع ومعدلات نمو الأسعار.

في آذار/مارس، رفعت الهيئة التنظيمية المعدل بمقدار 0.25 نقطة مئوية، في نيسان/أبريل، وحزيران/يونيو - بمقدار 0.5 نقطة مئوية.

في تموز/يوليو، اتخذ البنك المركزي الخطوة "الأكثر تشدداً" منذ كانون الأول/ديسمبر 2014، حيث رفع المعدل بمقدار نقطة مئوية واحدة دفعة واحدة - ما يصل إلى 6.5 في المئة سنوياً.

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