هبوط أسعار النفط بعد قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ 3 أسابيع

شهدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، هبوطا في مواصلة للخسائر التي تكبدتها يوم الجمعة بعد قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 71.67 دولار للبرميل في الساعة 0059 بتوقيت جرينتش بعد هبوطها 64 سنتا يوم الجمعة، بحسب رويترز.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 75.07 دولار للبرميل بعد تراجعها 33 سنتا يوم الجمعة.

جاء هبوط أسعار النفط نتيجة بيانات لمبيعات التجزئة الأمريكية والتي جاءت أفضل من المتوقع، وعزز ذلك التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في خفض مشتريات الأصول في وقت لاحق من هذا العام.

كما تأثرت الأسعار بارتفاع عدد الحفارات بالولايات المتحدة على الرغم من أن ما يقرب من ربع إنتاج الولايات المتحدة في خليج المكسيك مازال متوقفا في أعقاب إعصارين.

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