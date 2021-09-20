وزير الطاقة السعودي: المملكة تتعاون مع الوكالة في تطبيق مشروعها الذري

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال أعمال الدورة 65 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المملكة تتعاون مع الوكالة في تطبيق مشروعها الذري.

وقال بن سلمان: "هذا الحدث يجسد أهمية دور الوكالة في تعزيز التعاون الدولي لتسخير الذرة في السلم والتنمية"، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

كما أشار الوزير إلى التزام المملكة في سياساتها الوطنية بأعلى معايير الشفافية والموثوقية، وأعلى درجات الأمان، وأضاف: "وتعمل على تنمية الاستخدامات السلمية للتقنية النووية في المجالات المختلفة، بما في ذلك مشروعها الوطني للطاقة الذرية".

وعن مشروع المملكة النووي قال: "المملكة تتعاون مع الوكالة في تطبيق مشروعها الذري، ونشكرها على تقديم الخدمات الفنية والاستشارية التي استفدنا منها".

وأعرب بن سلمان عن سروره لبدء تشغيل مركز الأمن النووي ضمن مختبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي دعمته السعودية بمبلغ 10 ملايين دولار مؤخرًا.

كما أشار موقف المملكة بشأن أهمية تعزيز منظومة عدم الانتشار النووي في الشرق الأوسط والعالم بأسره، مشيدًا بجهود الوكالة الدولية في هذا السياق.