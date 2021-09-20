"غازبروم" ترفع إمدادات الغاز إلى تركيا 150% وسط أزمة طاقة محتملة في أوروبا

قالت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الاثنين، إنها سلمت 20.3 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 19 سبتمبر/ أيلول 2021، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لهذه الفترة.

موسكو- سبوتنيك. وذكرت الشركة في بيانها: "من 1 يناير إلى 19 أيلول 2021، سلمت غازبروم 20.3 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا، وهذا حجم قياسي تاريخي لهذه الفترة ويزيد بنسبة 153% (12.3 مليار متر مكعب) عن عام 2020 (8 مليارات متر مكعب)".

كما أعلنت الشركة أن رئيسها التنفيذي أليكسي ميلر ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز ناقشا التعاون الثنائي في قطاع الغاز، وعلى وجه الخصوص، ناقشوا إمدادات الغاز.

وقالت الشركة إن الطرفين يثمنان عمل خطي أنابيب الغاز "بلو ستريم'' و''ترك ستريم''، اللذين ينقلان الغاز الروسي عبر البحر الأسود إلى المستهلكين.

قالت "غازبروم"، يوم الجمعة، إنها تصدر الغاز إلى السوق الأوروبي بالامتثال الكامل للالتزامات التعاقدية، وتسعى جاهدة أيضا لتلبية الطلبات بإمدادات إضافية - بحسب الإمكانيات المتاحة.

وتعد شركة "غازبروم" مورد الغاز الرئيسي إلى أوروبا وبلغت حصتها من واردات الغاز إلى السوق الأوروبية نهاية العام الماضي 56%.

على جانب آخر، حذر محللون من احتمال أن تشهد أوروبا أزمة طاقة قاسية خلال الشتاء، عندما يرتفع الطلب بفعل البرودة والتعافي من قيود الوباء، خاصة بعدما بلغت أسعار الغاز مستويات غير مسبوقة بالفعل في القارة العجوز.

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