الرئيس التنفيذي للمشاركات الدولية لـ "إكسبو 2020 دبي" يكشف أبرز الفعاليات والشراكات الروسية

يترقب العالم انطلاق معرض" إكسبو 2020 دبي"، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021 حتى 31 مارس/آذار 2022، وهو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

في مقابلة خاصة مع عمر شحادة، الرئيس التنفيذي للمشاركات الدولية لـ "إكسبو 2020 دبي، كشف لـ "سبوتنيك"، أبرز الفعاليات والشراكات الروسية في النسخة التي تنطلق في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأوضح أن أبرز الفعاليات الروسية خلال النسخة الحالية تتمثل في:

روسيا: الفضاء (27 أكتوبر/تشرين الأول 2021) – هذا المؤتمر مخصص لإنجازات روسيا في مجال استكشاف الفضاء؛ وسيحضره رواد فضاء وخبراء في هذا المجال، وخلال الحدث، ستعرض القناة الأولى في التلفزيون الروسي لقطات من أول فيلم يُصوّر في الفضاء – "التحدي".

المنتدى الروسي: قيادة المستقبل (3-4 ديسمبر/كانون الأول 2021) – هو حدث مخصص للتعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي وبين روسيا والعالم العربي، وستشارك في هذا المنتدى شركات روسية بارزة.

منتدى (Russia Creates) 1-2 مارس 2022 – وهذا حدث سنوي، جرت العادة على أن يُقام في دبي بمشاركة أبرز ممثلي قطاع الصناعة الإبداعية من روسيا.

وبحسب شحادة، فإن أبرز الشراكات الروسية متمثلة في:

ميتالو إنفست – هي شركة عالمية بارزة في مجال إنتاج منتجات الحديد الخام وقوالب الحديد وتوريدها؛ وهي من أكبر شركات إنتاج الصلب العالي الجودة في المنطقة.

روستيخ – هي شركة روسية مملوكة للدولة مقرها موسكو وتخصصها الاستثمار في الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية، وبشكل خاص في صناعات الدفاع والتقنية المتطورة.

روساتوم – هي شركة روسية حكومية مقرها موسكو متخصصة في الطاقة النووية.

سبيربنك – شركة روسية مملوكة للدولة وتخصصها الخدمات المالية والمصرفية.