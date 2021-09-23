البنك المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة في البلاد

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة من 19 في المئة إلى 18 في المئة، وذلك بعد أن كانت ثابتة عند 19 في المئة منذ 5 أشهر.

وذكر البنك المركزي التركي، في بيان له أنه "تقرر خفض معدل الفائدة من 19 إلى 18 في المئة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع".

وجاء هذا القرار بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي برئاسة محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو.

ويجتمع المجلس الحاكم للبنك المركزي التركي مرة واحدة شهريًا لتحديد سعر الفائـدة القصيرة المدى.

ويعتمد قرار تحديد سعر الفائدة في الغالب على التضخم. لأن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار السعر. وبالتالي عندما يرتفع التضخم فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن البنك يقدم على رفع سعر الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار. للاتجاه الصعودي في أسعار الفائـدة تأثير إيجابي على عملة البلاد.