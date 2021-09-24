ارتفاع أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي بسبب شح المخزونات العالمية

لليوم الرابع على التوالي، تستمر أسعار النفط في الصعود والارتفاع بسبب مخاوف تتعلق بالمعروض العالمي.

وأفادت "رويترز"، بأنه بحلول الساعة 03:21 بتوقيت غرينتش من اليوم الجمعة، ارتفع خام برنت 12 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 77.37 دولار للبرميل بعد وصوله لأعلى مستوى منذ يوليو/تموز وإغلاقه عند أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

كما ارتفع سعر النفط الأمريكي 6 سنتات أو 0.1 في المئة إلى 73.36 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة في أعلى مستوى له منذ بداية أغسطس/آب.

ووفقا للخبراء، يأتي ذلك إثر تزايد الحديث عن شح المخزونات العالمية، بالإضافة إلى وجود مخاوف من مشكلات الإمدادات مع قرب حلول موسم الشتاء.

كما يقوم المستثمرون بتقييم احتمال حدوث انخفاض في المعروض من النفط في السوق بعد أن ضرب الإعصار "إيدا" و"نيكولاس"، خليج المكسيك في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، ارتفع سعر نفط برنت بنسبة 4 بالمئة، وغرب تكساس الوسيط - بنسبة 5 بالمئة، حيث تسببت الأعاصير في حدوث اضطرابات في إنتاج النفط وإمداداته.

**يمكنك متابعة المزيد عن أسعار النفط عبر سبوتنيك.