البنك المركزي الصيني يتعهد بقمع سوق العملات الرقمية

جدد بنك الشعب المركزي الصيني هجومه الحاد على عملة البيتكوين، واصفا جميع أنشطة العملة الرقمية بأنها غير قانونية وتعهد بقمع سوق العملات الرقمية.

وأكد البنك أن خدمات التداول ومطابقة الطلبات وإصدار الرموز للعملات الافتراضية محظورة تمامًا، مشيرا إلى أن بورصات العملات المشفرة في الخارج التي تقدم خدمات في الصين هي أيضًا غير قانونية، بحسب ما ذكرت شبكة "cnbc" الاقتصادية.

وقال البنك في بيانه: "تعتبر عمليات تبادل العملات الافتراضية عبر الإنترنت لتقديم خدمات للمقيمين المحليين نشاطًا ماليًا غير قانوني"، مؤكدا أنه سيتم التحقيق مع العاملين في بورصات العملات الأجنبية.

وأشار البنك إلى أنه قام أيضًا بتحسين أنظمته لتكثيف مراقبة المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة بين المضاربين.

انخفض سعر البيتكوين مباشرة بعد البيان بأكثر من 3% على مدار 24 ساعة، لتصل قيمته إلى حوالي 239.24 دولار، وانخفض سهم "Ethereum" ثاني أكبر الأصول الرقمية بنسبة 7% إلى 2860 دولار.