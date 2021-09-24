أسعار النفط تتجاوز 78 دولارا للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018

شهدت أسعار النفط العالمية، اليوم الجمعة، ارتفاعا لم يحدث منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بعد أن تجاوز سعر برميل "برنت" 78 دولارا.

موسكو - سبوتنيك. وأفادت بيانات التداول أن سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني للنفط ماركة "برنت" بلغ 78.12 دولار للبرميل اعتبارا من الساعة 20:03 بتوقيت موسكو، بارتفاع نسبته 1.13 بالمئة.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر للنفط ماركة "غرب تكساس الوسيط" 74.11 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 1.11 بالمئة.

وتواصل أسعار النفط ارتفاعها منذ مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، إذ وقعت اضطرابات في إنتاج النفط وإمداداتها نتيجة الأعاصير، كما انخفض احتياطي النفط في البلاد إلى أدنى مستوى خلال 3 سنوات تقريبا، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي.