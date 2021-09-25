الصين تطلق مشروعا ضخما لتوليد الكهرباء من الهيدروجين الأخضر

وعلى الرغم من أن المبادرة لا تزال تفتقر إلى التفاصيل المؤكدة والتكاليف المحتملة لمثل هذا المشروع واسع النطاق، فإنها نجحت في وضع خطة لإنتاج 100 غيغاواط من قدرة التوليد القائمة على الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، ومضاعفة ذلك بحلول عام 2060، بحسب ما ذكر موقع " rechargenews" الاقتصادي.

"Installing 100GW of electrolysers by 2030 may sound like an impossibly ambitious task, but it seems unlikely that the China Hydrogen Alliance will have released its Renewable Hydrogen 100 Initiative without the prior approval of central government."https://t.co/s9mExaNAF3 — Bjørn Eng (@H2Bjorn) September 22, 2021

​قد يبدو إنتاج 100 غيغاواط بحلول عام 2030 مهمة مستحيلة، ولكن يبدو من غير المحتمل أن يقوم تحالف الهيدروجين الصيني (CHA) بإصدار وثيقة مبادرة الهيدروجين المتجدد 100 دون موافقة مسبقة من الحكومة المركزية.

وتُعدّ الصين أكبر مُنتج للهيدروجين في العالم، الذي معظمه من النوع الرمادي المنتج من الوقود الأحفوري ويتسبب بانبعاثات كبيرة لثاني أوكسيد الكربون.