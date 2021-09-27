"غازبروم" توقع عقدا مع المجر لتوريد الغاز لمدة 15 عاما

وقعت شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" والحكومة المجرية، اليوم الاثنين، عقدا لتوريد الغاز حتى نهاية عام 2036، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".

بودابست- سبوتنيك. وحضر حفل التوقيع في بودابست مديرة تصدير "غازبروم" إلينا بورميستروفا، ووزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 أكتوبر/ تشرين الأول ويمكن تغيير الشروط بعد 10 سنوات.

تعرض العقد بالفعل لانتقادات من كييف التي أعربت عن خيبة أملها من قرار بودابست. سارعت المجر في الرد على بيان أوكرانيا، ووصفه زيجارتو بأنه "محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للمجر".

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إنها فوجئت وتشعر بخيبة أمل إزاء قرار المجر توقيع عقد طويل الأجل مع شركة "غازبروم" الروسية لتوريد الغاز "تحايلا على أوكرانيا".

وأضافت أن العقد يقوض "النتائج والاتجاهات الإيجابية" في العلاقات بين كييف وبودابست. فيما رفض المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، تيم ماكفي، التعليق على الصفقة، مشيرا إلى نقص المعرفة بتفاصيلها.

وبموجب العقد، ستسلم "غازبروم" 4.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى المجر سنويا، وكما ورد سابقا، سيتم شحن 3.5 مليار متر مكعب عبر صربيا ومليار متر مكعب أخرى عبر النمسا.

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