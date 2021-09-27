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    البنك المركزي اليمني

    البنك المركزي اليمني يعلن الإفراج عن أرصدته المجمدة لدى "بنك إنجلترا"

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    أعلن البنك المركزي اليمني، التابع للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، إفراج "بنك إنجلترا" عن أرصدته التي كانت مجمدة لسنوات.

    القاهرة- سبوتنيك. وبحسب بيان للبنك على موقعه، تتجاوز الأموال المفرج عنها الـ100 مليون يورو، والتي كان قد تم تجميدها على خلفية الصراع الذي يشهده اليمن منذ نحو 7 أعوام.

    البنك المركزي اليمني يعقد اجتماع مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
    © Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
    البنك المركزي اليمني يعقد اجتماع مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية... صور

    وقال "المركزي اليمني"، الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة عدن مركزا له، إنه تلقى بلاغا رسميا من بنك إنجلترا المركزي يؤكد موافقته على تحرير أرصدة المركزي اليمني المحتجزة في لندن.

    وأشار إلى أن ذلك يأتي "بعد عدة سنوات من الجهود الحثيثة التي بذلها البنك عقب نقل مقره الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، واستمراره في التواصل مع كافة البنوك المراسلة في الخارج".

    وشدد المركزي اليمني على أن "إطلاق تلك الأموال سيعزز من موقف الاحتياطي الخارجي للبنك المركزي، والذي سيسهم بدوره في تخفيف الضغط على الطلب للعملة الأجنبية".

    وقال البنك المركزي اليمني إنه "ينتظر أن تطلق البنوك الخارجية الأخرى قريباً باقي أرصدته المجمدة لديها"، معتبراً ذلك "انتصاراً للبنك المركزي وتعبيراً عن استعادته لمكانته المصرفية الدولية ودعماً مباشراً للجهاز المصرفي اليمني بشكل عام".

    ووفق مصادر حكومية لوكالة "سبوتنيك"، فإن الأرصدة المفرج عنها من "بنك إنجلترا" تبلغ 87 مليون جنيه استرليني، وجُمدت بطلب من الحكومة اليمنية في تموز/ يوليو 2016، إلا أن البنك ظل يرفض طلبات الحكومة الإفراج عنها بعد قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن في أيلول/ سبتمبر 2016، وذلك على خلفية انقسام النظام المصرفي في البلاد.

    وكانت الحكومة المعترف بها دوليا، قد حررت سعر صرف الريال في 2017، وأخطرت البنوك باعتماد السعر الذي يحدده السوق دون تثبيت سعر محدد.

    وكان سعر الدولار في اليمن وصل قبل الحرب التي اندلعت عام 2015 إلى 215 ريالا يمنيا، بينما تجاوز آخر سعر مسجل في عدن حاليا 1200 ريال.

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