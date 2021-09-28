ارتفاع قياسي لأسعار الغاز في أوروبا يتجاوز حاجز الألف دولار

بلغ سعر العقود الآجلة للغاز في أوروبا عند افتتاح التداولات، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر/أيلول، أعلى مستوى له على الإطلاق.

موسكو - سبوتنيك. وتجاوز سعر كل ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي حاجز الألف دولار أمريكي، وفقا لما أظهرته بيانات التداول في منصة "آي سي إي فيوتشرز".

وافتتح سعر العقود الآجلة للغاز لشهر أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لمؤشر "تي تي إف" الهولندي، التداول بنحو 992 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

ولكن في غضون دقائق قليلة تجاوز علامة 1000 دولار، ليصل إلى حد أقصى يبلغ نحو 1030 دولارًا أمريكيًا لكل ألف متر مكعب اعتبارا من الساعة 10.10 بتوقيت موسكو.

وأرج المحللون في تقرير سابق، ارتفاع أسعار الغاز القياسية في أوروبا، إلى النمو الحادث الذي يؤدي إلى الطلب الثابت على الغاز الطبيعي وسط إشغال منخفض لمنشآت التخزين الأوروبية.

وتسبب ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية بأزمة كبيرة في بريطانيا، حيث هددت بتوقّف عمل العديد من مورّدي الكهرباء المحليين، وسط توقعات بإفلاس 4 شركات كهرباء بريطانية صغيرة على الأقلّ في غضون أسبوع.