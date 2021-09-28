الصين من جديد... خبراء يعلقون على ارتفاع أسعار النفط

قفز سعر خام برنت، اليوم الثلاثاء، فوق 80 دولارا للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وسط توقعات بارتفاع الطلب والمخاوف بشأن الإمدادات مع خروج العالم ببطء من أزمة الوباء.

وقال خبراء في هذا الشأن: "لا يزال النفط مدعوما بأزمة الطاقة الفعلية، والتي تطورت الآن في الصين وأوروبا على خلفية ارتفاع الطلب إلى حد ما على النفط والغاز... تجاوزت أسعار الغاز 1000 دولار للمتر المكعب، وعلى هذه الخلفية، بدأت الشركات في شراء الذهب الأسود كبديل، لأن مثل هذه الأسعار المرتفعة تجعل استخدام الغاز غير مربح".

ويتوقع المشاركون في السوق أن "يرتفع الطلب على النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا بسبب الطلب الإضافي من شركات الطاقة. في الوقت نفسه، لا يزال العرض محدودًا حتى الآن، لأن اتفاق أوبك ساري المفعول. ربما، في الاجتماع المقبل في 4 أكتوبر، ستكون المنظمة قادرة على تقليل القيود المفروضة على الإنتاج بشكل طفيف وزيادة حجم النفط الموفر".

وشهدت الصين مشاكل كبيرة اليوم مع إمدادات الكهرباء، حيث تُركت المؤسسات الصناعية في 17 مقاطعة من دون كهرباء. وفقًا لبنك الاستثمار Goldman Sachs، أثر هذا الوضع سلبًا على 44 % من الشركات في البلاد، والتي أصبحت في النهاية محفزًا إضافيًا للطلب على النفط.

تؤثر أسعار الوقود المرتفعة تأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد العالمي، حيث تتسبب في ارتفاع التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي، مما يبطئ تعافي السوق بعد جائحة COVID-19. ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا يزال النطاق الأعلى من 77 دولارًا إلى 82 دولارًا للبرميل مناسبًا للذهب الأسود.