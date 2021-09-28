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    أمريكا تواجه كارثة اقتصادية وشيكة وقد تتخلف عن سداد الديون لأول مرة في التاريخ

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    اقتصاد
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    قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن أمام الكونغرس أقل من ثلاثة أسابيع لمعالجة مشكلة سقف الديون التي تلوح في الأفق وتجنب "كارثة اقتصادية" شبه مؤكدة.

    وكتبت يلين في رسالة: "نقدر الآن أن وزارة الخزانة من المرجح أن تستنفد إجراءاتها الاستثنائية إذا لم يتحرك الكونغرس لرفع أو تعليق حد الديون بحلول 18 أكتوبر. في هذه المرحلة، نتوقع أن تُترك وزارة الخزانة بموارد محدودة للغاية ستُستنفد بسرعة"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

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    وحذرت يلين، التي ستدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، في بيان منفصل للمشرعين من أن عدم تعليق أو رفع حد الدين سيؤدي إلى أول تخلف أمريكي عن سداد الديون وسيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الأمريكي.

    وقالت في ملاحظاتها: "إذا لم يحدث ذلك، فسوف تتخلف أمريكا عن السداد للمرة الأولى في التاريخ. الإيمان الكامل والائتمان للولايات المتحدة سيضعف، ومن المرجح أن تواجه بلادنا أزمة مالية وركودا اقتصاديا".

    نظرا لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخلف عن سداد ديونها من قبل، يتعين على الاقتصاديين الاعتماد على التوقعات والتخمين عند محاولة تقدير التداعيات الاقتصادية التي قد يجلبها التخلف عن السداد، بحسب الشبكة.

    ومع ذلك، يقول معظم الاقتصاديين إن مثل هذا التخلف عن السداد سيؤدي إلى كارثة مالية قد ينجم عنها عمليات بيع واسعة النطاق في السوق وتدهور اقتصادي وسط ارتفاع في أسعار الفائدة.

    وقالت يلين خلال شهادتها الحية يوم الثلاثاء: "نتوقع أن نرى ارتفاعا في أسعار الفائدة إذا لم يتم رفع سقف الديون. أعتقد أنه ستكون هناك أزمة مالية وكوارث، وبالتأكيد، من الصحيح أن مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي ستزيد".

    رسالة يلين إلى بيلوسي، هي الأحدث في سلسلة من الاتصالات بين وزير الخزانة وقيادة الكونغرس حيث تقترب الولايات المتحدة من التخلف عن تقديم المدفوعات لأصحابها. لم يرد متحدث باسم رئيس مجلس النواب على الفور على طلب للتعليق.

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    دعت بيلوسي والزعيم الرئيسي في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الديمقراطي من نيويورك، الجمهوريين في الأسابيع الأخيرة لتمرير تعليق لسقف الديون كواجب من الحزبين.

    وقال مكتب بيلوسي الأسبوع الماضي، قبل خطاب يلين الأخير: "الآن، في الوقت الذي يرحب فيه ماكارثي وماكونيل من زعماء الأقليات بكارثة على حد سواء يعلمان أنهما مقبلة، ينضم شخصيات بارزة من الحزب الجمهوري ووزراء الخزانة السابقون ومجموعات الأعمال وكبار الاقتصاديين إلى الجوقة المتزايدة من الأمريكيين الذين يطالبونهم بالتوقف عن تقديم السياسة على سلامة الولايات المتحدة".

    منع الجمهوريون في مجلس الشيوخ يوم الاثنين، مشروع قانون من شأنه تمويل الحكومة وتعليق حد الاقتراض الأمريكي، وعارض الحزب الجمهوري مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب لأنه تضمن بندا بتعليق سقف الديون، وهي مهمة يقول الجمهوريون إنها يجب أن تكون من اختصاص الديمقراطيين وحدهم.

    رد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، جمهوري من ولاية كنتاكي، على تحذير يلين الأخير إلى الكونغرس في وقت لاحق من صباح الثلاثاء.

    وقال من داخل مجلس الشيوخ: "إذا أراد الديمقراطيون استخدام إجراءات المسار السريع والحزبية من أجل تريليونات أخرى للاشتراكية التضخمية، فسيتعين عليهم استخدام نفس الأدوات للتعامل مع حد الدين".

    وأضاف الزعيم الجمهوري: "لقد حان الوقت لكي يتوقف زملاؤنا الديمقراطيون عن التباطؤ والتحرك. لكن الديموقراطيين في الكونغرس لا يبدو أنهم يتصرفون بإلحاح".

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    يريد الجمهوريون من الديمقراطيين رفع أو تعليق سقف الديون من خلال تضمين شرط في فاتورة الإنفاق الحكومي البالغة 3.5 تريليون دولار. التمويل الحكومي وسقف الديون قضيتان منفصلتان.

    ستغلق الحكومة الأمريكية أبوابها في نهاية سبتمبر/ أيلول إذا فشل المشرعون في الموافقة على مشروع قانون جديد للتمويل أو الاعتمادات، وفي هذه الحالة، يجب على الوكالات الحكومية إرسال آلاف الموظفين الفيدراليين إلى المنزل والعمل بقدرة محدودة حتى يتم استئناف التمويل.

    يُنظر إلى سقف الديون على أنه تهديد اقتصادي أكبر لأن الفشل في تعليق أو رفع حد الاقتراض الأمريكي سيؤدي إلى حدوث أول تخلف عن السداد وفوضى اقتصادية لا توصف.

    إن رفع سقف الدين أو تعليقه لا يجيز الإنفاق الفيدرالي الجديد، بل يسمح للخزانة بالوفاء بالديون التي تم تكبدها بالفعل خلال إدارتي دونالد ترامب وبايدن، وحتى لو لم تجر الإدارة الحالية أي مبادرات إنفاق جديدة في عام 2021، فسيظل يتعين على المشرعين رفع السقف أو تعليقه.

    وافق الجمهوريون على ثلاث زيادات في سقف الديون أو تعليقها خلال إدارة ترامب، والتي بموجبها ارتفع الدين الوطني بنحو 8 تريليونات دولار.

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    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
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