روسيا توسع العمل بنظام استرداد ضريبة "القيمة المضافة" للأجانب

وطبق نظام استرداد ضريبة "القيمة المضافة" بشكل تجريبي في 12 منطقة روسية. واقترحت الوزارة تمديد فترة تجربة الإعفاء من الضرائب حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، وكذلك توسيع جغرافية المشروع عن طريق إضافة عدد من الأقاليم الروسية، بحسب موقع "الوكالة الفيدرالية للسياحة".

وبحسب وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف تطبيق نظام "Tax Free" (بلا ضرائب) سيحفز القدرة الشرائية للأجانب في روسيا.

ودخل قانون "استرداد ضريبة القيمة المضافة" حيز التنفيذ في روسيا مطلع عام 2018، ويتيح القانون للمواطن الأجنبي استرداد جزء من ضريبة القيمة المضافة، التي يضطر لدفعها داخل روسيا عند شراء البضائع.

وتمثل الضريبة 18% من ثمن البضاعة، وينبغي على المواطنين الأجانب الراغبين في استرداد هذه الضريبة الاحتفاظ بفاتورة الشراء، وكذلك طلب استمارة خاصة من المتجر يدون فيها اسم المشتري وجنسيته ورقم جواز سفره وعنوانه ورقم بطاقة الائتمان ومعلومات أخرى ضرورية.

وعند المغادرة، يقوم المواطن بتقديم الفواتير، بعد ختمها من إدارة الجمارك في نقطة المغادرة، إلى شركات مختصة في استرداد هذه الضريبة

ويشترط القانون على أن يكون المواطن الأجنبي قد أنفق على شراء السلع ما لا يقل عن 10 آلاف روبل نحو (150 دولارا) في اليوم الواحد، ويستثني القانون مواطني الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وأرمينيا وقرغيزستان).