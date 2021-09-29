مفاوضات إيرانية عراقية لتمديد عقد تصدير الغاز

قال مساعد وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لتمديد عقد تصدير الغاز إلى العراق.

واجتمع مساعد الوزير الإيراني مجيد تشنكي مع كبار مسؤولي وزارة الكهرباء العراقية في طهران، مطالبا الجانب العراقي بالالتزام بالعقود الجارية والاتفاقيات السابقة".

وجدد المسؤول الإيراني تأكيده استعداد وزارة النفط الإيرانية لاستقبال مقترحات جديدة من قبل وزارة الكهرباء العراقية بغية تمديد عقد تصدير الغاز للعراق، بحسب موقع "الفرات".

ويعتمد العراق على الغاز والكهرباء الإيرانيين، لكن وارداته غير منتظمة في الآونة الأخيرة بسبب مدفوعات عالقة.

وقالت شركة الغاز الحكومية في إيران، أواخر العام الماضي، إنها خفضت الإمدادات للعراق بسبب متأخرات تجاوزت ستة مليارات دولار مما جعل بغداد ومدنا أخرى عرضة لانقطاع الكهرباء.

وذكرت وزارة الكهرباء العراقية، الشهر الماضي، أن إمدادات الغاز الإيراني للمنطقة الوسطى انخفضت من ثلاثة ملايين إلى مليوني متر مكعب يوميا، كما تراجعت الإمدادات للمنطقة الجنوبية من 17 مليونا إلى خمسة ملايين متر مكعب يوميا.