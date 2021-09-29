أسعار النفط تصعد مع عزم "أوبك" الإبقاء على منهج متأن لزيادة الإمدادات

عوضت أسعار النفط خسائرها، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع واعتزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإبقاء على منهجها المتأني لزيادة الإمدادات إلى السوق على الرغم من قوة الطلب في مختلف أنحاء العالم.

زادت مخزونات الخام الأمريكية 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي متجاوزة التوقعات، بدعم من تعافي الإنتاج بعد استئناف العمل في المنشآت البحرية التي أُغلقت بسبب إعصارين في منطقة الخليج الأمريكي.

وبحلول الساعة 1451 بتوقيت جرينتش صعد خام برنت سبعة سنتات إلى 79.11 دولار للبرميل. وكان الخام تراجع قرابة دولارين أمس الثلاثاء بعدما لامس أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أعوام عند 80.75 دولار للبرميل.

وزاد سعر الخام الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 يالمئة إلى 75.52 دولار للبرميل، وفقا لوكالة "رويترز".

وكانت أسعار النفط قد بدأت في الصعود في الوقت الذي تتعافى فيه الاقتصادات من إغلاقات الجائحة ويرتفع فيه الطلب على الوقود في حين شهدت بعض الدول المنتجة اضطرابات في الإمداد.

وأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي. وزاد الإنتاج الأمريكي إلى 11.1 مليون برميل يوميا وهو ما يتفق مع مستوى الإنتاج قبل الإعصار أيدا قبل شهر تقريبا.

وذكرت مصادر أن "أوبك" وحلفاءها، وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، ستبقي على الأرجح على اتفاق بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني عندما تجتمع الأسبوع المقبل، على الرغم من ضغوط المستهلكين بزيادة أكبر في الإمدادات.

وصرحت "أوبك"، أمس الثلاثاء، أن الطلب على النفط من المتوقع أن يرتفع بقوة في الأعوام القليلة المقبلة وأشارت إلى أنه يتعين على العالم مواصلة الاستثمار في الإنتاج لتجنب أزمة حتى في الوقت الذي يتحول فيه إلى أنواع وقود أقل تلويثا للبيئة.