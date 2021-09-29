اكتتاب الأفراد في طرح "أكوا باور" السعودية... 8.1 مليون سهم لمدة 3 أيام

تبدأ، اليوم الأربعاء، عملية اكتتاب الأفراد في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور)، وسوف تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

يأتي هذا بعد إعلان المستشارين الماليين للشركة عن استكمال بناء سجل الأوامر الخاص بشريحة الفئات في أسهم الشركة السعودية بنجاح، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقامت الشركة بتخصيص 8.1 مليون سهم عادي، وهو ما يعادل 10 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة من أجل الاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي بـ 56 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وبإمكان المستثمرين الأفراد تقديم طلبات الاكتتاب في أسهم الطرح في فروع مجموعة من البنوك هي: الرياض والأهلي السعودي ومصرف الراجحي بالإضافة إلى الجزيرة.

ومن المقرر أن تصبح نماذج طلبات اكتتاب الأفراد متوفرة خلال فترة الطرح للمكتتبين الأفراد لدى مديري الاكتتاب والجهات المستلمة. وينبغي على المتقدمين تعبئة نماذج طلبات اكتتاب الأفراد.

ويمثل الحد الأدنى الخاص بعدد أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد 10 أسهم، بينما يبلغ الحد الأدنى لقيمة الاكتتاب 560 ريالا سعوديا.

أما الحد الأقصى الخاص بعدد أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد فيبلغ 250 ألف سهم، وتبلغ قيمة الحد الأقصى لمبلغ الاكتتاب 14 مليون ريال سعودي.

ويتوقع أن تنتهي عملية تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد في 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ومن المتوقع أن تخصص أسهم الطرح المتبقية إن وجدت بالطريقة التي تقترحها الشركة والمستشارون الماليون.

وإذا تخطى تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 811.992 شخصا لن تضمن الشركة السعودية الحد الأدنى الخاص بالتخصيص وهو 10 أسهم طرح لكل فرد.

وفي هذه الحالة سوف يتم تحديد تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد بحسب ما تقترحه الشركة ومستشاروها الماليون.

كما سيتم رد الفائض من الاكتتاب حال وجد في 5 أكتوبر/ تشرين الأول، ولن تكون هناك فترة حظر أو قيود على بيع الأسهم الخاصة بالمكتتب بعد الإدراج.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي المتحصلات من الطرح يبلغ 4.547 مليار ريال تقريبا، سيتم تخصيص 160 مليون ريال منها لتسديد تكاليف ومصاريف الطرح، ليصبح صافي متحصلات الطرح 4.387 مليار ريال تقريبا تحتفظ الشركة بها.

وتعتزم الشركة استخدام 70 في المائة من هذه المتحصلات في تمويل ما تساهم به في رأس المال الخاص بالمشاريع المرتقبة، وسوف تستخدم النسبة المتبقية في أغراض مؤسسية عامة.