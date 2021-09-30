أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا تسجل أرقاما قياسية جديدة

بلغ سعر العقود الآجلة للغاز في أوروبا عند افتتاح التداولات، اليوم الخميس، مستوى تاريخيا، حيث تجاوز 1070 دولارا لكل ألف متر مكعب، وذلك وفقا لبيانات التداول على منصة "آي سي إي فيوتشرز".

وافتتح سعر العقود الآجلة للغاز لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر وفقًا لمؤشر "تي تي إف" الهولندي، الذي يعتبر من أكثر مراكز البيع الأوروبية، التداول بسعر تجاوز 1050 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وفي غضون دقائق قليلة وصل السعر إلى مستوى قياسي تاريخي بـ 1076 دولارا لكل ألف متر مكعب بحلول الساعة 09.16 بتوقيت موسكو.

وأرجع المحللون في تقرير سابق، ارتفاع أسعار الغاز القياسية في أوروبا، إلى النمو الحادث الذي يؤدي إلى الطلب الثابت على الغاز الطبيعي وسط إشغال منخفض لمنشآت التخزين الأوروبية.

وتسبب ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية بأزمة كبيرة في بريطانيا، حيث هددت بتوقّف عمل العديد من مورّدي الكهرباء المحليين، وسط توقعات بإفلاس 4 شركات كهرباء بريطانية صغيرة على الأقلّ في غضون أسبوع.