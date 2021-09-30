تقرير رسمي: معدل البطالة بين نساء السعودية وصل إلى 22.3%

أعلنت المملكة العربية السعودية تراجعا في معدل البطالة بين مواطنيها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى (11.3%)، مقابل (11.7%) بنهاية الربع الأول من العام ذاته.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، إن وصول معدل البطالة بين السعوديين إلى (11.3%) يعد أدنى معدل بطالة للسعوديين منذ عام 2010 البالغ 2. 11%.

وأشارت الهيئة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن هذه النسبة أقل من مستوياتها قبل تفشي كورونا البالغة والتي كانت (11.8%) في الربع الأول عام 2020.

وتعتبر المملكة أن العمر الذي تحسب عليه البطالة 15 سنة فأكثر، ولفتت الهيئة إلى أن معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين بلغ (6.6%) خلال الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بـ(9.0%) خلال الربع الثاني من عام 2020.

وبحسب الفرق في نسبة البطالة بين الذكور والإناث في المملكة أظهرت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الثاني من عام 2021، ليبلغ (6.1%) مقارنة بالفترة نفسها في الربع السابق التي كانت (7.2%)، بينما بلغ معدل البطالة للإناث السعوديات للربع الثاني من عام 2021 إلى (22.3%).

وسجلت النشرة ارتفاعا في معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات الإناث للربع الثاني من عام 2021؛ حيث بلغ (32.4%) مقارنة بـ (32.3%) في الربع السابق.

بينما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور للربع الثاني من العام نفسه حيث بلغ (65.7%) مقارنة بـ (66.2%) في الربع السابق.

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