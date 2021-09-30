وزير الطاقة المصري يكشف موعد توقيع عقود الربط الكهربائي مع السعودية

كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، عن تطورات المشروع الضخم للربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

وقال شاكر: "نعتزم توقيع عقود المشروع خلال الأسبوع المقبل، وبالتحديد في 5 أكتوبر/تشرين الأول"، بحسب ما ذكرت منصة "الطاقة".

وأكدت مصادر للمنصة: "أن المشروع سيحقق نقلة هائلة في القدرات الكهربائية المتبادلة بين مصر والسعودية، وسيكون النواة الأولى لتبادل القدرات الكهربائية مع الدول العربية".

ويستهدف المشروع الذي تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار الربط بين شبكتي الكهرباء في البلدين بكابلات كهربائية تمتد لمسافة 900 كيلومتر، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" السعودية.

وأكدت القناة أن 8 شركات تقدمت بعروضها لإنشاء المشروع حتى الآن، وذلك ضمن المناقصة التي طرحت مطلع هذا الشهر. وتقدمت شركة "الفنار" السعودية بأعلى عرض حتى الآن، والبالغ 624.8 مليون دولار، فيما تقدمت شركة "هيونداي إي سي" الكورية الجنوبية بأقل عرض حتى الآن بقيمة 446.8 مليون دولار.