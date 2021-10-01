الصكوك السعودية تنضم إلى مؤشر لفوتسي راسل

انضمت الصكوك السعودية، الخميس، إلى مؤشر "فوتسي راسل" البريطاني للأسواق الناشئة الثانوية.

وقالت مجموعة "فوتسي راسل" إن الصكوك السعودية ستضاف إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية اعتبارا من أبريل/ نيسان 2022، بحسب رويترز.

وأضافت المجموعة إنه من المتوقع تضمين 42 سندا بقيمة 306.1 مليار ريال سعودي (81.6 مليار دولار) في المؤشر، وستشكل 2.75 في المئة منه على أساس القيمة السوقية المرجحة.

وفي خطوة قد تؤدي لتدفقات مالية جديدة إلى السوق السعودية،أطلقت المجموعة مؤشر سندات للسعودية يقيس أداء السندات الحكومية بالعملة المحلية ذات معدل الفائدة الثابت.

ومن المقرر أن يغطي مؤشر فوتسي راسل للسندات الحكومية السعودية الصكوك والسندات الحكومية بأجل لا يقل عن عام وقيمة مستحقة لا تقل عن مليار ريال (266.65 مليون دولار).

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