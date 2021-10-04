سعر الفحم في أوروبا يحطم رقما قياسيا صمد 20 عاما

سجلت أسعار الفحم في أوروبا رقما قياسيا الأسبوع الماضي ليصل سعر الطن إلى 232,2 دولار، وهو ما لم يحدث منذ 20 عاما.

ففي بيان لوكالة "آرغوس" المختصة بأسعار الطاقة، "فقد ارتفعت تكلفة الفحم الحراري بسعرات حرارية 6000 كيلو كالوري/ كغ في شمال غربي أوروبا بنسبة 16.5% خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 232.2 دولارً للطن، وهو أعلى مستوى لها منذ عشرين عاما على الأقل. وتجاوز سعر الوقود الرقم القياسي السابق المسجل عام 2008 بنحو 6%."

وأضافت الوكالة أن ارتفاع الأسعار تسارع في نهاية سبتمبر بسبب الارتفاع السريع في أسعار الغاز الطبيعي ونقص الفحم في السوق الأوروبية. كما ويستمر الطلب أيضا في النمو، حيث أن ربحية توليد الطاقة من الفحم في البلدان الأوروبية أعلى بعدة مرات من دخل توليد الكهرباء في محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالغاز.

وتابع التقرير "في الوقت نفسه، لا يزال المعروض من الفحم في السوق الأوروبية محدودا، نظرًا لأن الدول الرئيسية الموردة للوقود الصلب في المنطقة ليس لديها الوقت لزيادة صادرات الوقود بمثل هذا المعدل المرتفع. ونتيجة لذلك، فإن احتياطيات الفحم في موانئ شمال غربي أوروبا في الوقت الحالي عند أدنى مستوى لها على مدى السنوات الخمس الماضية لهذا الوقت من العام، بالكاد تتجاوز 4 ملايين طن".

ويضطر المستهلكون في أوروبا إلى التنافس على كميات مجانية من الفحم مع المشترين في آسيا، حيث يوجد أيضا نقص في الفحم، مما يساهم أيضًا في ارتفاع الأسعار. وتضيف الوكالة أن الفحم المستورد الآن أغلى بنسبة 14% في أوروبا منه في آسيا، على الرغم من أنه كان العكس حتى نهاية أغسطس.