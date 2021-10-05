أسعار النفط تحقق أكبر مكاسبها من 3 أعوام

ظهرت بيانات التداول ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل مطرد بعد ظهر اليوم الثلاثاء، حيث تجاوز سعر خام برنت 82 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 11 أكتوبر 2018.

موسكو - سبوتنيك. وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر ديسمبر/كانون الأول لخام برنت بنسبة 0.94 في المئة إلى 82.02 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 0.77 في المئة إلى 78.23 دولار للبرميل.

وأدى قرار "أوبك+" بالاستمرار في زيادة إنتاج النفط إلى ارتفاع الأسعار تدريجيا، مما زاد من الضغوط التضخمية التي تخشى الدول المستهلكة أن تعرقل التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.

واتفق التجمع على التمسك بالتزامهم الحالي بإضافة 400 ألف برميل يوميا من النفط إلى السوق في نوفمبر.

وتواجه "أوبك+"، ضغوطا من بعض الدول لزيادة الإنتاج مجددا من أجل المساعدة في خفض الأسعار في السوق مع تعافي الطلب بشكل أسرع من المتوقع في بعض أنحاء العالم.

واتفقت "أوبك+" في يوليو/ تموز، على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى أبريل/ نيسان 2022، على الأقل للتخلص تدريجيا خفض إنتاج حجمه 5.8 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.