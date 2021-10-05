صحيفة: نايكي تقرر وقف بيع منتجاتها في المتاجر الإسرائيلية

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن عملاق المنتجات الرياضية العالمية "نايكي" قررت وقف بيع منتجاتها في المتاجر الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، يوم الاثنين، أن تجار التجزئة الإسرائيليين يشعرون بالغضب بعد أن أعلنت الشركة يوم الأحد الماضي أنها ستوقف العمل معهم لتسويق منتجاتها.

ومن المقرر أن يدخل قرار الشركة حيز التنفيذ في 31 مايو/ أيار من العام المقبل، بحسب الصحيفة.

وفي خطاب أرسل إلى أصحاب المتاجر يوم الأحد، قالت شركة نايكي: "عقب تقييم شامل أجرته الشركة، وبالنظر إلى عالم التجارة المتغير، تم التوصل إلى قرار بأن استمرار العلاقة التجارية بينكم وبين الشركة لم يعد يتماشى مع سياسة الشركة وأهدافها".

ويتماشى القرار مع خطط الشركة لتقليل عدد المتاجر التي تعمل معها، مفضلة أن توجه العملاء لشراء أحذيتها وملابسها ومعداتها من خلال موقعها الإلكتروني والمتاجر المملوكة للشركة.

ورأت الصحيفة أنه بالنظر إلى أن نايكي واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة في العالم وفي إسرائيل، فإن الخسارة من هذه المبيعات ستؤثر بشكل بالغ على مئات المتاجر المحلية.